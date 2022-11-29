حققت حلم الـ6 سنوات.. تقرير يبرز تفاصيل زيارة أول مصرية إلى الفضاء

تحدث موقع "نيوز ماكس" الأمريكي عن تجربة سارة صبري، أول امرأة مصرية وعربية تذهب إلى الفضاء في رؤية حقيقة لكوكب الأرض من الفضاء، وهو ما يمثل تحولا معرفيا لرؤية رواد الفضاء.

وذكر الموقع أن المهندسة المصرية سارة صبري، التي أسست مبادرة Deep Space غير الربحية من أجل زيادة الوصول إلى أبحاث الفضاء، أصبحت أول امرأة عربية وإفريقية تسافر إلى الفضاء.

جاء ذلك بعد مرور عامين على هدف مدته ست سنوات لإرسال مواطن إلى الفضاء، حتى أرسلت مصر سارة صبري في أغسطس مع خمسة ركاب آخرين على متن رحلة شبه مدارية تابعة لنيو شيبرد على ارتفاع 106 كيلومترات واستغرقت بضع دقائق. أعلى نقطة على هذا الكوكب- جبل إيفرست - يبلغ ارتفاعها 8.85 كيلومتر فقط.

ونقل الموقع تصريحات سارة التي أدلت بها لموقع المونيتور الأمريكي، إنها اختيرت من بين 7000 متقدم، من 160 دولة، لتجربة "التأثير العام" من خلال برنامج رواد الفضاء من أجل الإنسانية ، الذي تم إطلاقه في عام 2021 للسماح للأشخاص من جميع مناحي الحياة بتجربة السفر إلى الفضاء.

وفقًا لمجلة Time Magazine، يصف رواد الفضاء تأثير النظرة العامة بأنه "التغيير الذي يحدث عندما يرون العالم من أعلى، كمكان تكون فيه الحدود غير مرئية، حيث لا يمكن رؤية الصراع العرقي والديني والاقتصادي في أي مكان. تظهر الأرض الخضراء على قيد الحياة، ومع ذلك فهي مجردة من الناس.

ويكشف الغلاف الجوي عن نفسه على ما هو عليه: قشرة بصل رقيقة بشكل مستحيل تحمينا من الفراغ القاتل في الفضاء ومع ذلك تبدو قابلة للاختراق والتدمير.

وتصف مؤسسة Dylan Taylor هذا التأثير بأنه "التحول في الإدراك الذي يختبره رواد الفضاء عند مشاهدة الأرض من الفضاء" والذي يمكن أن يجعل "الجوانب العديدة في المجتمع التي تؤدي إلى الانقسام تبدو تافهة أو ثانوية".

وقالت سارة لـ"المونيتور": "كان على رواد الفضاء المواطنين الالتزام فور عودتهم لمشاركة هذه التجربة من أجل الصالح العام، حيث يبحث البرنامج عن صناع التغيير من جميع مناحي الحياة".

وأضافت: لقد استفدت من الدقائق الثلاث التي أمضيتها في الفضاء لإلقاء نظرة فاحصة على الأرض، فإن تأثير نظرة عامة هو تحول معرفي في الوعي أبلغ عنه بعض رواد الفضاء أثناء رحلات الفضاء، ولاحظ العلماء تأثيرًا على أدمغة رواد الفضاء عند النظر إلى الأسفل على الأرض من الفضاء، حيث يُنظر إلى الكوكب على أنه كائن حي واحد ولا ترى الحدود التي تفصل بين البلدان.

أوضحت سارة أن تأثير النظرة العامة يجعل الأشخاص الذين يختبرونه يشعرون بأن الحدود تفقد أهميتها.