الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أسترالى: مخرجات قمة المناخ جزء من الحلول المبتكرة التى تتبعها «الفاو»

كوب ٢٧
كوب ٢٧
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قالت صحيفة "ميراج نيوز" الأسترالية، إن  مخرجات قمة المناخ "كوب ٢٧" جزء من الحلول المبتكرة التي تتبعها منظمة "الفاو" للحد من تأثيرات تغير المناخ على أنظمة الأغذية الزراعية ووقف تدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي.

 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 (COP 27) في شرم الشيخ، مصر ، في نهاية العام، أظهر الأحداث المناخية المتطرفة مرة أخرى الحاجة الملحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 

ويظهر تقرير الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أنه في حين أن الانبعاثات تتناقص، فإنها لا تنخفض بالسرعة الكافية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس لعام 2015. وإذا كان العالم غير قادر على تحقيق ذلك، فإن أسوأ آثار تغير المناخ مثل الجفاف الشديد وموجات الحر والفيضانات ستزداد سوءًا وتكرارًا. 

 

يأتي هذا في سياق أدت فيه الأحداث المناخية المتطرفة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية ووباء كورونا، إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر.

 

ويتزايد الطلب العالمي على الغذاء والأعلاف والوقود والألياف، مع تقديرات بأن العالم سيحتاج إلى المزيد من الغذاء بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050 لإطعام سكان العالم المتزايدين. يواجه حاليًا حوالي 828 مليون شخص الجوع وثلث سكان العالم - 2.3 مليار شخص - لا يحصلون على الغذاء الكافي.

 

بينما تساهم أنظمة الأغذية الزراعية وتتأثر بتأثيرات أزمة المناخ وتدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي ، فهي أيضًا جزء من الحلول. في COP 27 ، كانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تتطلع إلى استخدام خبرتها وخبرتها لقيادة المناقشات حول كيفية تحويل نظم الأغذية الزراعية من خلال الحلول المبتكرة وبالتالي لعب دور حاسم في التخفيف من تغير المناخ.

COP27 COP27 في شرم الشيخ ارتفاع درجة الحرارة الاحتباس الحرارى الاحداث المناخية الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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