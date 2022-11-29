مجلة عالمية: مصر تطلق حملة سياحية لجذب عشاق مونديال كأس العالم

قالت مجلة "ترافل أند تور وورلد" العالمية المعنية بالسفر الدولي، إن مصر تطلق حملة سياحية لجذب عشاق مونديال كأس العالم أثناء وبعد حضورهم البطولة.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية حملة ترويجية دولية للترويج لبلدها لجذب جماهير الفرق المشاركة في مونديال قطر 2022.

وتستهدف الحملة حاملي بطاقة المعجبين هيا لزيارة الوجهة السياحية المصرية أثناء وبعد حضورهم البطولة.

وقال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن هذه المرافق تأتي في مصلحة تعظيم استفادة السياحة المصرية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، والتي ستنظم في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة المصرية عمرو القاضي، إن الحملة تهدف إلى الترويج للتسهيلات المقدمة ودعوة عشاق الفرق المشاركة في البطولة الأكثر شعبية في العالم لزيارة مختلف الوجهات السياحية المصرية أثناء تواجدهم في قطر لمتابعة مبارايات كأس العالم.

وأضاف أن ذلك سيوفر لهم تجربة سياحية مميزة ، بالإضافة إلى حضورهم مباريات المونديال.

وأوضح أن هذه الحملة موجهة بعدة لغات منها الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية ، وتستخدم أحدث التقنيات لتوجيه الرسائل الإعلانية للجمهور في منطقة الخليج لمتابعة مباريات البطولة ، من خلال الذكاء الاصطناعي ووسائل أخرى.

ومن المزايا التي قدمتها مصر اعتماد تسهيلات التأشيرات لدخول مصر لحاملي بطاقة الحياة لحضور مونديال قطر ، على غرار ما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية خلال جائحة فيروس كورونا.

كما تم التنسيق مع الاتحادات الفندقية المصرية في بعض المدن السياحية المصرية لتقديم نسبة من التخفيضات على أسعار الإقامة المعلنة إلكترونياً (أونلاين) لحاملي بطاقة هيا.

وأعلن المجلس الأعلى للآثار عن قرار مجلس إدارته بمنح تخفيض بنسبة 50٪ لحاملي بطاقة الحياة على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارات.