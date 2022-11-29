الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صندوق النقد العربى: السعودية حريصة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى باليمن

رئيس مجلس إدارة صندوق
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي
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أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.


وثمن الحميدي ـ في تصريح خاص مع قناة (السعودية) الإخبارية، الجهود الكبيرة والدؤوبة التي تبذلها المملكة في إطار مشاركتها في مجموعة العشرين سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى الدولي، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية.


ويأتي هذا التصريح بعد أن وقعت اليمن اتفاقا مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار؛ لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل.


ويهدف البرنامج إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص عمل جديدة في البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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