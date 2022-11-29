الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: مستعدون لاستئناف المحادثات مع واشنطن بشأن سوريا

المبعوث الرئاسي الروسي
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف
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قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف، إن روسيا مستعدة لأن تستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا، إذا أبدت الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة.

 

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، أكد لافرنتييف أن جميع الاتصالات بين الدولتين، بما في ذلك بشأن سوريا، جرى تعليقها من جانب الولايات المتحدة، رداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تعود موسكو إلى إجراء محادثات مع واشنطن بشأن سوريا.


وأضاف: "حتى في مجالات مهمة مثل الاستقرار الاستراتيجي والأسلحة الهجومية. نعتقد أن هذا خطأ، ونحن مستعدون لاستعادة [الحوار المعني]، ولكن فقط إذا أبدت الولايات المتحدة استعدادها".


وقال لافرنتييف إن آفاق عقد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا لا تزال قاتمة حتى الآن.


وأضاف أن أي اجتماعات محتملة بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون لمجرد إجراء اجتماع بل لإجراء محادثات حول قضايا ملموسة، لا محادثات حول الوضع في أوكرانيا بشروط تعود بالنفع على الولايات المتحدة والغرب.


وتابع: "أعتقد أنه من الممكن التحدث إليهم من حيث المبدأ. هناك أشخاص عقلاء في المؤسسة الأمريكية يمكنهم الاستماع ويمكنهم اتخاذ قرارات طبيعية ومتوازنة لن تصب في مصلحة الولايات المتحدة وحدها، بل روسيا أيضًا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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