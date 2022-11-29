الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوناك يدعو لاتخاذ موقف للتصدى لـ روسيا والصين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
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صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا براجماتيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا والصين.

وقال سوناك خلال حفلة نظمها عمدة لندن يوم الاثنين، إن "سرعة التغيرات الجيوسياسية تزداد اليوم، ويضع خصومنا ومنافسونا خططا طويلة الأمد".

وتابع أن "روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة" وأن الصين "تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنة العالمية، مستخدمة كافة أذرع سلطة الدولة".

واعتبر سوناك أنه "في ظل هذه التحديات التخطيط القصير الأمد غير كاف.. ولا يمكننا الاعتماد على حجج أو مواقف عهد الحرب الباردة".

وأضاف أن "هذا يعني أنه يجب علينا أن نكون أقوى في الدفاع عن قيمنا وفي الانفتاح الذي يتوقف عليه ازدهارنا. وهذا يعني أنه ينبغي علينا بناء اقتصاد وطني أقوى بمثابة الأساس لقوتنا في الخارج".

وتابع أن "ذلك يعني أننا يجب أن نواجه منافسينا ليس على مستوى الخطاب، بل بواسطة المواقف البراجماتية".

وأكد أن الحكومة البريطانية ستقدم في عام 2023 استعراضا محدثا لمسائل الأمن والدفاع والسياسية الخارجية للمملكة المتحدة.

وأضاف أن بريطانيا ستعمل ليس فقط عن طريق زيادة الاستثمارات في الدفاع والأمن، بل وكذلك عن طريق تعزيز الشراكات مع الدول الحليفة حول العالم، بما فيها دول الكومنولث والولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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