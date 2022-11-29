الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماسك: شركة آبل هددت بحجب تويتر من متجرها

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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قال مالك منصة تويتر الملياردير إيلون ماسك، الإثنين، أن شركة آبل هددت بحجب تطبيق المنصة من متجر التطبيقات الخاص بها.
وأفاد ماسك في سلسلة تغريدات، بأن "شركة آبل هددت بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لم تخبرنا عن السبب".
وأضاف: "آبل أوقفت إلى حد كبير الإعلان على تويتر".
وتساءل قائلا: "هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟ ما الذي يحصل يا تيم كوك"، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل.
ولم يقدم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، أي أدلة لإثبات مزاعمه، كما لم يصدر، حتى مساء الإثنين، أي رد فوري من شركة آبل بشأن ادعاءات ماسك.
ومؤخرا، أتم الملياردير الأمريكي، رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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