الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 8 فلسطينيين برصاص إسرائيلى فى مواجهات بالضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى
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أصاب الجيش الإسرائيلي، الإثنين، 8 فلسطينيين، خلال مواجهات بين الجانبين جنوبي الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، إن "طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في بلدة بيت أمّر قرب الخليل".
وأشارت في بيانها إلى أن "بين المصابين 5 بالرصاص الحي منها إصابة خطيرة في الصدر والرجل، و3 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع".
وقال شهود عيان للأناضول، إن "مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمّر".
وأشار الشهود إلى أن "الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحيّ والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبّانٌ قواته بالحجارة".
وعادة ما تندلع مواجهات في بلدة بيت أمّر التي تقع على شارع عام، ويقيم الجيش الإسرائيلي برجًا عسكريًا عند مدخلها. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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