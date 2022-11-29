أذربيجان تسلم أرمينيا جثث 13 عسكريا

سلمت أذربيجان جثامين 13 عسكريا إلى أرمينيا قتلوا في اشتباكات حدودية اندلعت في سبتمبر الماضي.

وأعلنت لجنة الدولة للمواطنين الأسرى والمفقودين والرهائن في أذربيجان، في بيان، الإثنين، أنه تم تسليم الجثث إلى أرمينيا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن الجثث الـ 13 تم العثور عليها خلال عمليات بحث في مناطق الاشتباكات التي وقعت يومي 12-13 سبتمبر، وجرى فحصها من قبل موظفي النيابة العسكرية الأذربيجانية والتأكد من عدم وجود آثار عنف عليها قبل تسليمها.

وكانت أذربيجان سلمت جثث 127 عسكريا إلى الجانب الأرميني في سبتمبر.

وفي 12 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وأوضحت أن مجموعات تخريبية من القوات الأرمينية زرعت ألغاما في أراض وطرق بين مواقع الجيش الأذربيجاني، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.

وأعلنت أذربيجان استشهاد 80 عسكريا من قواتها في الاشتباكات، فيما أعلنت أرمينيا مقتل 207 من جنودها. -