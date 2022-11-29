الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تسلم أرمينيا جثث 13 عسكريا

أذربيجان
أذربيجان
ads

سلمت أذربيجان جثامين 13 عسكريا إلى أرمينيا قتلوا في اشتباكات حدودية اندلعت في سبتمبر الماضي.
وأعلنت لجنة الدولة للمواطنين الأسرى والمفقودين والرهائن في أذربيجان، في بيان، الإثنين، أنه تم تسليم الجثث إلى أرمينيا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشارت إلى أن الجثث الـ 13 تم العثور عليها خلال عمليات بحث في مناطق الاشتباكات التي وقعت يومي 12-13 سبتمبر، وجرى فحصها من قبل موظفي النيابة العسكرية الأذربيجانية والتأكد من عدم وجود آثار عنف عليها قبل تسليمها.
وكانت أذربيجان سلمت جثث 127 عسكريا إلى الجانب الأرميني في سبتمبر.
وفي 12 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.
وأوضحت أن مجموعات تخريبية من القوات الأرمينية زرعت ألغاما في أراض وطرق بين مواقع الجيش الأذربيجاني، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.
وأعلنت أذربيجان استشهاد 80 عسكريا من قواتها في الاشتباكات، فيما أعلنت أرمينيا مقتل 207 من جنودها. -

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

مبابي وفالنسيا يتصدران قائمة هدافي مونديال 2022 بعد انتهاء الجولة الثانية

أذربيجان تسلم أرمينيا جثث 13 عسكريا

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

ريهام عبدالغفور: قدمت أدوار ندمت عليها فى السينما

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

منتدى الأعمال المصرى السنغافورى: مواجهة التحديات وفرص جديدة للاستثمار

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟