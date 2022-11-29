التأمينات: مع بداية كل عام سنحرك الحدين الأدنى والأقصى ليتماشى مع الأجور الحقيقية للمواطنين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين، إنه كلما كان الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بمرتب جيد ومدة طويلة، فإن المعاش سيقارب الـ 80% من آخر مرتب تم أخذه.

وأضاف اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسغة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: “نريد إصلاح الأخطاء الخاصة بالماضي، وهي أن التأمينات لم تكن تترك من مرتبات المواطنين إلا مبالغ قليلة جدا”، معقبا: “استمرينا 15 سنة نقإل أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 500 جنيه، وكان المواطن يقبض ألفين وثلاثة آلاف وأربعة آلاف جنيه لكن يسدد اشتراكه على 500 جنيه فقط، وبالتالي عند خروجه معاش على سن الستين يكون معاشه على 500 جنيه بالتالي يعطيه معاش 400 جنيه شهريًا، فيستنكر المواطن الذي قد يصل أخر راتب له 5 ألاف جنيه”.

وأشار إلى أن القانون رقم 148 بدأ بعمل عملية رفع تدريجي لأقل مرتب يشترك من خلاله في التأمينات، ورفع تدريجي لأقصى مرتب يتم العمل من خلاله في التأمينات، متابعا: “بدأنا الإصلاح من 1 يناير 2020 بحيث لايوجد مرتب أقل من ألف جنيه، وكان أقصى مرتب يتم التأمين عليه خلال 2020 هو 7 آلاف جنيه”.

وأكد اللواء جمال عوض، أنه في شهر يناير ومع بداية كل عام سنحرك الحدين الأدنى والأقصى ليتماشى مع الأجور الحقيقية للمواطنين.