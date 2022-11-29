السبت.. أمسية «ذهب الليل» على مسرح الهناجر للفنون

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية" ذهب الليل" فى الرابعة من عصر يوم السبت 3 ديسمبر المقبل، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

أمسية "ذهب الليل" من إعداد وتقديم الكاتب الشاعر محمد بهجت، وهى ضمن أمسيات "بهجة الروح" التى يقيمها القطاع للأطفال والكبار لأشهر ماقدمه الفنان الخالد الموسيقار "محمد فوزى"، بمشاركة من الفنانين " د. مها حمدى ورحمة محجوب وعمرو البهى ومحمود خلفاوى"، وقيادة الموسيقي للفنان محمد فوزي.

وعن الأمسية يقول الشاعر محمد بهجت، أنها تتضمن فقرات فنية لمجموعة من المواهب الجديدة من الأطفال المتميزين، بالإضافة إلى شخصيات العرائس "عسلية وسكر وكاجو وبسيمة وبندق"، ليكون هناك حوار تفاعلى مع الأطفال من الجمهور .

يشار إلى أن أمسيات بهجة الروح، تأتى فى إطار أجندة العمل لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، للارتقاء بالذوق العام، وتذوق الأجيال الجديدة للفن الراقى، والتعرف على المبدعين ورموز الفن والثقافة في مصر.