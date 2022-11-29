أستاذ مناخ يعدد المخرجات الناجحة من قمة المناخ بشرم الشيخ

أوضح الدكتورعلي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، تفاصيل المخرجات الناجحة من قمة المناخ قائلا:"إن الإشادة الدولية بمؤتمر المناخ هي إشادة منطقية وواقعية لما قامت به مصر في هذا المؤتمر العالمي".

وأضاف الدكتور علي قطب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن المؤتمر شهد مشاركة فعالة للشباب وكبار السن.

وأكد أن التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ لا تقتصر على اليوم ولا الغد، وإنما أيضًا الأجيال القادمة لما ينتج عنها من تدمير للهواء الجيد النقي، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في تلوث الهواء والتلوث البيئي، حيث أن تلوث الهواء ليس فقط في استخدام طاقة جديدة فقط وإنما هي منظومة متكاملة.

وأشار إلى أنه يجب علينا استخدام طاقة جديدة صديقة للبيئة، وكذلك تدوير المخلفات الناتجة عن استخدامات الإنسان في جميع مناحي الحياة، وكذلك يجب أن تكون المباني بمواصفات عالمية تسمح بوجود تيارات هوائية بين المباني السكنية بحيث يكون هناك متسع من المسافات المتواجدة بين المباني وبعضها.