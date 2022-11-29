الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ريهام عبدالغفور تكشف تفاصيل بدايتها الفنية وسر رفض والدها لدخولها التمثيل

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
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قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن بدايتها الفنية تتشابه مع صديقتها الفنانة حنان مطاوع، حيث إن كل منهما اختارت دراسة تجارة إنحليزي، مؤكدة أن والدها كان يرفض دخولها التمثيل حتى تنهي دراستها.

 

التمثيل ماكنش في دماغي

وأضافت ريهام خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "ماكنش التمثيل في دماغي بالبداية ودخلت تجارة إنجليزي وبعدها طلعت في دماغي وقت الدراسة وأنا وحنان بدايتنا كانت شكل بعضها".

 

وتابعت: "أنا بنت أبويا أوي وكنت شايفه حبه للتمثيل ومن هنا حبيت التمثيل وكنت خجولة جدًا وكان عندما يلتقط صورًا مع أحد كنت أخفي وجهي ودا خلاهم  ما يعتقدوش اني هأكون ممثلة".

 

وأكدت خلال الحلقة أنها من مواليد القاهرة، وليس لها علاقة بما ما هو مكتوب على ويكبيديا من أنها مولودة في المحلة.

 

وعن طفولتها قالت: "كنت أقعد أعمل حوار كبير مع عروستي وكنت كسوفة وحساسة جدًا ولي أخ وأخت أكبر مني بكتير، وماما كانت مدبسة أختي في طول الوقت وكان عندي قدرة ألعب كتير مع نفسي وكان لي أصحاب ولكن وقت المدرسة".

ريهام عبدالغفور التمثيل دماغي أخفي وجهي تجارة انجليزي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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