خبير يكشف الهدف من رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أثر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني على أصحاب المعاشات، قائلاً: "إن فئة المعاشات تضم 10.5 مليون مواطن تقريبًا في مصر".

وأضاف عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra mews، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى خطوة جيدة من الحكومة لمواجهة التضخم ومواجهة زيادة ارتفاع الأسعار، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن كل دول العالم تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية المتمثلة في التضخم وأزمة الطاقة والغذاء والتي نتج عنها زيادة في معدلات الأسعار بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحاول تخفيف الأعباء على المواطنين المصريين بحد معين من خلال فتح شبكة الحماية الاجتماعية بأن تكون هناك زيادة في قيمة المعاشات التي يتم إعطاؤها للمواطن سواء كان الحد الأدنى أو الحد الأقصى، والهدف منها هو المساندة والمساعدة لأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم من ناحية، واستشعار مساندة الدولة المصرية للمواطن بشكل كبير.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات 2023 بعد قرار زيادة أجر الاشتراك التأميني

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن رفع الحد الأدنى للمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من يناير 2023 المقبل، ليبدأ الحد الأدنى للمعاش من مبلغ 1105 جنيهات، وسيكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.

وقرار رفع الحد الأدنى للمعاش يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول يناير 2023، حيث قررت التأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه وذلك بعد أن كان 1400 جنيه.

وأعلنت التأمينات الاجتماعية أيضا رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.