ريهام عبدالغفور تكشف كيف تخلصت من خجلها وكسوفها بدور جرىء

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، الخطة التي تسير عليها في مشوارها الفني، والتي تساعدها في تقديمها أدوارًا مختلفة في كل مرة.

خطة ريهام عبدالغفور في أدوارها

وقالت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إن خطتها الدائمة التي تعمل عليها هي مفاجأة الجمهور في كل مرة، خاصة أنها تقدم أدوارًا طيبة أكثر من مرة وكذلك الأدوار الشريرة، ولكنها تسعى لتقديمها بأكثر من شكل.

وأضافت: "قعدت سنين لا أتلقى سوى دور البنت الكيوت المغلوبة على أمرها، وكنت مليت، والمخرجة شيرين عادل، عرضت علي دورًا شبيهًا في مسلسل العميلة 1001، ووجدت شخصية أخرى مختلفة جريئة ولم أقدمها من قبل لا شكلها ولا أسلوبها وقلتلها ينفع أعمل الدور ده وكانت وقتها في العمرة، قالت هاصلي استخارة وأقولك، وكنت وقتها اتكسف شوية وعملته باستحياء.

وتابعت: كان دور جريء كان ممكن عملته دلوقتي بعد أن أصبحت أجرأ واتكسف أقل وكان ده بداية إني اكتشف نفسي.

وأكملت: شيرين عادل، في الريان كان دور بدرية من النقاط الفارقة في حياتي وكانت شريرة وشلق وشايفة نفسها هي اللي خلتني اكتشف إن الناس بتحب ده وإني اتغير مع بعض المجهود.