تأهل البرازيل والبرتغال وريمونتادا الأفارقة.. أبرز ملامح اليوم التاسع من كأس العالم

أسدل الستار منذ قليل على منافسات اليوم التاسع من مسابقات كأس العالم بقطر 2022، حيث انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفاز منتخب البرتغال بهدفين نظيفين على نظيره أوروجواي في ختام مباريات الجولة الثانية، وحسم تأهله رسميًا لدور الـ 16.

الفوز جعل البرتغال تتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما وقعت أوروجواي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ولعب برونو فيرنانديز دور رجل المباراة في تأهل منتخب بلاده بعدما أحرز هدفين الفوز.

وافتتحت مباريات اليوم التاسع، بمواجهة الكاميرون وصربيا ضمن لقاءات المجموعة السابعة والتي شهدت إثارة كبيرة وانتهت بنتيجة 3-3.

وتقدم المنتخب الكاميروني بهدف سجله جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29، وتعادل ستراهينيا بافلوفيتش للمنتخب الصربي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني للمنتخب الصربي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث للمنتخب الصربي في الدقيقة 53، إلا أن فينسيت أبو بكر سجل الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 63 ، ثم سجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف التعادل في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة.

كان المنتخب الكاميروني استهل مبارياته في البطولة بالخسارة أمام سويسرا بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الصربي مباراته الأولى أمام البرازيل بهدفين نظيفين.

ويلتقي المنتخب الكاميروني في الجولة الأخيرة أمام نظيره البرازيلي يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الصربي مع نظيره السويسري في ذات التوقيت.

وفي مباراة الثالثة عصرًا، كانت الإثارة حاضرة بعدما قلب تغلب منتخب غانا على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في لقاءات المجموعة الثامنة.

وتقدم المنتخب الغاني عن طريق محمد ساليسو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 58 سجل تشو جوي سانج الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 68 سجل محمد قدوس الهدف الثالث للمنتخب الغاني.

وفي لقاء السادسة، تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الـ 16 بفوز صعب على سويسرا بهدف متأخر من كاسيميرو.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن الكاميرون وصربيا صاحبا المركزين الثالث والرابع في المجموعة على الترتيب، مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وسجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 82.