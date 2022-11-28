الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مبابي وفالنسيا يتصدران قائمة هدافي مونديال 2022 بعد انتهاء الجولة الثانية

كيليان مبابي
كيليان مبابي
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تصدر الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينير فالنسيا قائمة هدافي مونديال 2022 في قطر بعد انتهاء الجولة الثانية في الدور الأول ولكل منهما ثلاثة أهداف وسجل مبابي هدفا في مرمى أستراليا في الجولة الأولى وهدفين في مرمى الدانمارك في الجولة الثانية بينما سجل فالنسيا هدفين في مرمى قطر في الجولة الأولى وهدف في مرمى هولندا في الجولة الثلاثة والطريف أنه اللاعب الوحيد الذي سجل كل أهداف منتخب بلاده الثلاثة في المونديال .

وتساوي 12 لاعبا في رصيد هدفين وهم البرازيلي ريشارليسون والإنجليزي بوكايو ساكا والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي أوليفيه جيرو والإسبانيين فيران توريس والفارو موراتا والكرواتي أندريج كراماريتش والإيراني مهدي طارمي والهولندي كودي جاكبو والكوري الجنوبي تشو كيو سيونج والغاني محمد قدوس .

وسجل هدفا واحدا كل من  البرازيلي كاسيميرو وبابلو مارتن باييز وكارلوس سولر وماركو أسينسيو وداني أولمو "إسبانيا" وماركو ليفايا وأوفرو ماجر كرواتيا " وميشي باتشواي "بلجيكا" وتيموتي وياه "أمريكا"

والفونسو ديفيز " كندا " وجاريث بيل "ويلز"وإلكاي جوندوجان ونيكلاس فولكروج " ألمانيا " وإينزو فيرنانديز "الأرجنتين"

وريتسو دوان وتاكوما أسانو "اليابان" وسالم الدوسري وصالح الشهري "السعودية" ودافي كلاسين " هولندا "وبيوتر زيلينسكي وروبرت ليفاندوفسكي " بولندا "وماركوس راشفورد ورحيم سترلينج وجود بيلينجهام وجاك جراليش "إنجلترا" وبريل إيمبولو " سويسرا" وكريج جودوين وميتشيل دوك " أستراليا " وأدريان رابيو "فرنسا" وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ورفائيل لياو "البرتغال" وأندريه أيو وعثمان بوكاري ومحمد ساليسو "غانا"

وروزيه جشمي ورامين رضائيان " إيران " ومحمد مونتاري " قطر " وبولايي ديا وفامارا دييدهيو وبامبا ديانج " السنغال "

وأندرياس كريستينس " الدنمارك " وكيشير فولر " كوستاريكا "

وعبد الحميد صابري وزكرياء أو خلال " المغرب " وجان شارل كاستيليتو وفينست أبوبكر وإيريك ماكسيم تشويو موتينج " الكاميرون " وستراهينيا بافلوفيتش وسيرجي ميليتكوفيتش والكسندر ميتروفيتش " صربيا" .

كأس العالم 2022 منتخب فرنسا منتخب الإكوادور كيليان مبابي إيتيرر فالنسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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