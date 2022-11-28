«الخولى»: قانون التصالح فى مخالفات البناء استثنائى ويشمل ما قبل 30 سبتمبر

كشف المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، تفاصيل مناقشة بعض مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع الحكومة؛ والذي وافق عليه أعضاء الشيوخ بشكل مبدئي؛ مؤكدًا أن هذا الملف يهم ملايين المصريين.

إلغاء قانون التصالح القديم

قال الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية صدى البلد، إنه تم إلغاء قانون التصالح القديم، مؤكدًا أن كل مواطن قدّم طلب تصالح في القانون القديم سيتم تحويل طلبه إلى القانون الجديد بنفس الوضع السابق؛ حتى لا يتأثر أحد من أصحاب ملفات التصالح.

وأضاف أنه من ضمن الأمور التي كانت تُعرقل إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ قلة عدد لجان التصالح، مؤكدًا أنه في القانون الجديد سيتم الاستعانة بلجان أخرى لإنجاز هذا الأمر، كما تم الاتفاق مع الحكومة أن يتم الانتهاء من طلبات التصالح خلال 3 أشهر؛ طالما أن أوراق الطلب كاملة؛ وذلك ينطبق على من قام بالبناء على أراضي أملاك دولة.

ورد على المخالفين الذين يستغلون أيام الإجازات الرسمية للبناء، موضحًا أن هناك تصويرا جويا لمخالفات بناء حتى يوم 30 سبتمبر 2022؛ مؤكدًا أن هذا القانون استثنائي لإنهاء ظاهرة المخالفات القديمة.

وأشار إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات بناء جديدة قائلاً: مش هنسيب واحد يعمل عامودين تلاتة في يوم جمعة، ويقول الدولة مش عاوزه تتصالح، موضحا أنه لا توجد أي رسوم مالية إضافية تتعلق بالتصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد.