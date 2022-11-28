باحث سياسي: حركة طالبان تحاول إثبات وجودها أمام القوى الجديدة في باكستان

قال شريف الشيخ، الباحث السياسي، إن حركة طالبان باكستان كانت تقوم بعمليات مستهدفة للمؤسسات العسكرية بوجه عام وخاصة البنية التحتية، خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بعد المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الباكستانية، قلت هذه العمليات، لافتاً إلى أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التغيير في القيادة العسكرية التي تجري حاليا في باكستان.

وأوضح أن حركة طالبان باكستان تحاول أن تجد طريق لها، لافتاً إلى أن الجيش الباكستاني بصورة عامة لم يكن بشأنه أي تصريحات بأنه دخل أي محادثات مع طالبان بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن حركة طالبان تحاول إثبات وجودها أمام القوى الجديدة في باكستان.

بيان حركة طالبان باكستان

وأعلنت حركة طالبان باكستان اليوم الاثنين إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو، حيث أمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

وقالت طالبان باكستانفي بيانها: «بينما تتواصل العمليات العسكرية ضد المجاهدين في مختلف المناطق.. يتوجب عليكم شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد».