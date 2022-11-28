الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث سياسي: حركة طالبان تحاول إثبات وجودها أمام القوى الجديدة في باكستان

جريدة الدستور
ads

قال شريف الشيخ، الباحث السياسي،  إن حركة طالبان باكستان كانت تقوم بعمليات مستهدفة للمؤسسات العسكرية بوجه عام وخاصة البنية التحتية، خلال الفترة الماضية. 

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بعد المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الباكستانية، قلت هذه العمليات، لافتاً إلى أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التغيير في القيادة العسكرية التي تجري حاليا في باكستان.

وأوضح أن حركة طالبان باكستان تحاول أن تجد طريق لها، لافتاً إلى أن الجيش الباكستاني بصورة عامة لم يكن بشأنه أي تصريحات بأنه دخل أي محادثات مع طالبان بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن حركة طالبان تحاول إثبات وجودها أمام القوى الجديدة في باكستان.

بيان حركة طالبان باكستان

وأعلنت حركة طالبان باكستان اليوم الاثنين إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو، حيث أمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

وقالت طالبان باكستانفي بيانها: «بينما تتواصل العمليات العسكرية ضد المجاهدين في مختلف المناطق.. يتوجب عليكم شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد».

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

«صحة الغربية» تطلق قافلة طبية مجانية بقرى ومراكز المحافظة

كييف: الصواريخ طويلة المدى هي الحل الأمثل لأزمة الطاقة

شراكة بين سوداتل وأڤايا لمساعدة المؤسسات السودانية على منح عملائها تجارب استخدام سهلة واستثنائية

حبس مالك مطبعة بتهمة تزوير محررات رسمية وترويجها بالطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

منتدى الأعمال المصرى السنغافورى: مواجهة التحديات وفرص جديدة للاستثمار

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟