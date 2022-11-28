البلوجر كنزي مدبولي تكشف حقيقة اتهامها بالتسبب في وفاة شخص ووالدته

كشفت البلوجر كنزي مدبولي، حقيقة اتهامها في وفاة شخص يدعى محمد جابر ووالدته، التي رحلت حزنًا عليه.

طالبت بإغلاق بعض الجروبات لهجومها علي

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc"، إن هناك مجموعة من الشباب في أحد الجروبات الشهيرة شنوا هجومًا حادًا عليها وسخروا من محتوياتها، الأمر الذي دفعها للرد وطلب إغلاق هذا الجروب.

ونفت كل الاتهامات الموجهة إليها، بأنها تسببت فى وفاة شاب ووالدته، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدة أن هذا الشخص نشر قصة عبر صفحاته، كما أنها لم تتقدم بأي بلاغات عليه لانتقاده لها.

وأكملت: "هناك حملات غير طبيعية وهناك من يهاجموني بدون سبب، ورديت على شاب منهم وأنا أقدم محتوى توعوي عن العنف الأسري والعنف ضد المرأة وعن التحرش والجروب الذي يهاجمنى أكثر من 70 ألف واحد من الجروب"، مشيرة إلى انها توجهت للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفضت ذكرها الآن لحين تفاعل وتسريع هذه الإجراءات.