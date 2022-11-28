كييف: الصواريخ طويلة المدى هي الحل الأمثل لأزمة الطاقة

طالب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، اليوم الإثنين، بتزويد كييف بصواريخ يصل مداها إلى 800 كيلومتر، لافتا الى أنها الحل الأمثل لمشكلة الطاقة في البلاد.

وقال دانيلوف فى تغريدة له عبر “تويتر”: "الحل الأفضل والأكثر فاعلية لمشكلة الطاقة في أوكرانيا، هو الصواريخ التي يبلغ مداها 800 كيلومتر أو أكثر، الأمر الذي سيوفر بشكل كبير على المولدات.

ولفت دانيلوف إلى أنه سيتضرر عدد من مناطق روسيا من مثل هذه الصواريخ، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

فيما بحث الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، خلال اجتماع استثنائي على جدول أعمال الاجتماع.

ومن المقرر أن تجرى مناقشة قرار المجلس والقرار المتعلق بالتدابير التقييدية فيما يتعلق بأعمال روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، وبناء على نتائج المناقشة، يمكن الاتفاق على عقوبات جديدة على المستوى الوزاري من خلال توقيع قرار جديد.

وتعقد الاجتماعات المقررة للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، كقاعدة عامة، يومي الأربعاء والجمعة.

وأشارت وكالة “نوفوستى” إلى أنه تم تقديم حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا من الاتحاد الأوروبي، بمسمى الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بإجراءات روسيا، التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، لأول مرة في 31 يوليو 2014، على خلفية الأحداث في شبه جزيرة القرم.

ومنذ ذلك الحين، تم تمديد العقوبات وتوسيعها بشكل متكرر، وتتعلق هذه العقوبات بقطاعات الاقتصاد الروسي ولا تشمل قيودا شخصية.

يجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت منذ فبراير الماضى، ثماني حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، وتشمل الإجراءات قيودا اقتصادية وشخصية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا "بأقصى سرعة ممكنة".