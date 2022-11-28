«صحة الغربية» تطلق قافلة طبية مجانية بقرى ومراكز المحافظة

واصلت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بالمحافظة، في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - مخ وأعصاب خدمات الأشعة والتحاليل).

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أن قافلة اليوم بقرية كفر اخشا وقرية مشله التابعة لمركز كفر الزيات استمرت لمدة يومين وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على أكثر من 3200 حالة بقرية مشله 2600 حالة بقرية كفر اخشا مع توافر صيدلية بها كل الأدوية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بمحافظة الغربية إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين على القافلة.