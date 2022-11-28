الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم 9 أشخاص بعد تناول وجبة فاسدة في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 9 أشخاص بحالة تسمم بسبب تناول وجبة فاسدة في أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من مستشفي أكتوبر المركزي بوصول 9 أشخاص مصابين بحالة تسمم من وجبة فاسدة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبعمل التحريات تبين أن المصابين تناولوا وجبة فاسدة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات ، وتكثف المباحث جهودها الوقوف على ملابسات الواقعة.

منطقة اكتوبر اصابة ٩ أشخاص تسمم وجبة فاسدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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