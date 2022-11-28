وفدُ شئون القرآن الكريم بالأزهر يصل لمنطقة بنى سويف

وصل وفدُ شئون القرآن الكريم إلى منطقة بني سويف الأزهرية؛ لمتابعة أعمال مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث توجهت اللجنة صباح اليوم بتوجيهات من فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



جدير بالذكر أن اللجنة تتكون من فضيلة الشيخ أبواليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والمشرف على المسابقات القرآنية، والشيخ خالد محمد علي، من إدارة شئون القرآن، وفور وصول اللجنة مدينة بني سويف توجهت إلى مدينة ببا، واجتمعت بالمحكمين، وأطلعتهم على نتائج العينات العشوائية التي تقوم الإدارة بمراجعتها، وشددت على ضرورة إنصاف المتسابقين، وإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم التقصير في أعمال التقييم، كما وجهت بإعادة تقييم الفيديوهات التي تستحق إعادة التقييم.



علما بأن المسابقة هذا العام شهدت إقبالا طلابيا كثيفا، حيث اشترك 180 ألف طالب في امتحانات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم، وما زالت أعمال التقييم مستمرة في جميع محافظات الجمهورية، حيث إن جميع إجراءات التقديم تمت إلكترونيا، وكذلك تم توثيق جميع الامتحانات؛ وذلك مراعاة للعدالة والشفافية.

ويقوم الأزهر الشريف بالاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه من خلال إرسال عدد كبير من العلماء لتعليم واختبار الطلاب.