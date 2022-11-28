الدفاع الأوكرانى: لن نوقف عملياتنا العسكرية لمواجهة روسيا فى الشتاء

قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، إن اجتماع دول الناتو غدًا، هدفه التأكيد على استمرارهم في دعم أوكرانيا عسكريًا وتقديم الدعم للجيش الأوكراني، من خلال القدرات الاستخباراتية والمشاورات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا يربطها بكافة دول الناتو شراكات وطيدة لعقود طويلة، وهي شراكات مهمة لتحقيق النجاحات.

خطط أوكرانيا لمواجهة العمليات الروسية مع دخول فصل الشتاء

وأكد خلال مداخلة عبر سكايب، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا سوف تستمر في كافة إجراءاتها الدفاعية مع دخول الشتاء، بغض النظر عن الأحوال الجوية.

وأردف: "ليس سهلا استخدام الآليات في الوحل، لكن رغم من ذلك ليس لدينا خطط لإبطاء حركتنا أو تعطيل مهمتنا ومواصلة تحرير الأراضي الأوكرانية".