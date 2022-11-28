قرعة كأس الاتحاد الإنجليزى.. مواجهات ساخنة بالدور الثالث «أبرزها السيتى وتشيلسى»

أسفرت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، عن مواجهات نارية في الدور الثالث من المسابقة.

وشهدت قرعة الدور الثالث مباريات نارية على رأسها مواجهة مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي، في مواجهة لتكرار مواجهة كأس الرابطة التي أقيمت منذ أشهر وانتهت بفوز السيتي.

كما شهدت القرعة مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح بنظيره وولفرهامبتون ويواجه مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون في لقاء قوي.

وتقام المباريات خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير المقبل.

جاءت نتيجة القرعة كاملة كالآتي:

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

ليفربول ضد ولفرهامبتون

أوكسفورد يونايتد ضد أرسنال

توتنهام هوتسبير ضد بورتسموث

كارديف سيتي ضد ليدز يونايتد

برينتفورد ضد وست هام يونايتد

بورنموث ضد بيرنلي

أستون فيلا ضد ستيفيناج

بلاكبول ضد نوتنجهام فورست

هال سيتي ضد فولام

شيفيلد وينزداي ضد نيوكاسل

وتشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حالة من التوقف خلال الفترة الحالية، نظرًا لمشاركة منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم قطر 2022، والذي يستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.