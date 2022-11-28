رسميًا.. الاتحاد الكاميرونى يعلن إيقاف أونانا ودعم ريجبورت سونج بالمونديال

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إيقاف حارس مرمى المنتخب أندريه أونانا بصفة مؤقتة لأسباب انضباطية.

واستبعد ريجبورت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أونانا من قائمة «الأسود غير المروضة» لمواجهة صربيا في بطولة كأس العالم 2022، لأسباب انضباطية، حيث ذكرت تقارير صحفية بأن المدرب طالبه بالتخلي عن أسلوبه الخاص ببناء اللعب، وهو ما رفضه الحارس.

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم نشر بيانًا أعلن من خلاله دعم المدرب ريجبورت سونج في قراراته ومنها استبعاد أونانا.

وجاء بيان الاتحاد الكاميروني كالآتي: "الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلم الجميع أنه بناء على قرار ريجوبير سونج المدير الفني للأسود غير المروضة، تم إيقاف اللاعب أندريه أونانا مؤقتًا من المجموعة لأسباب تأديبية".

وأضاف: "الاتحاد الكاميروني يؤكد دعمه الكامل للمدرب وطاقمه الفني، كونهم يطبقون سياسة الاتحاد التي تستهدف الحفاظ على الالتزام والانضباط والتكامل والتماسك داخل المنتخب".

وأردف: "الاتحاد يؤكد التزامه بخلق أجواء سلمية لأجل الفريق وتوفير ما يلزم لتقديم الأداء المتميز".