الشباب الجدد.. بطالب بجامعة جنوب الوادي: شعرنا بقيمة «حياة كريمة» في الريف

قال عمرو محمد، طالب في كلية التجارة جامعة جنوب الوادي لـ" الدستور"، إنه سعيد لاهتمام المبادرة الرئاسية بتوعية شباب الجامعات بمشروعات حياة كريمة، وذلك من خلال الندوات التوعوية والتثقيفية، علاوة على الجولات التي نظمتها المبادرة والتي غيرت الكثير في حياة الأهالي بشكل كبير على كافة الأصعدة.



وأشار الطالب بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي، إلى أنه أحب العمل التطوعي بعد المجهودات العظيمة، الذي شاهدها بعينيه في المشروعات الكبيرة، التي ساهمت في وضع قرى فقيرة، ونائية على خريطة المحافظات، ودعمتها بتوفير البنية التحتية، والمشروعات الخدمية، التي وفرت عليهم عناء كبير.

وأشاد بفكرة القوافل الطبية التي تنظمها مبادرة حياة كريمة، والتي تعمل على تحقيق الكشف المبكر عن الأمراض المناعية والوبائية والمزمنة، خاصًة وأن أغلب القرى تعاني من فقر شديد في الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك لتدني الخدمات المقدمة من مراكز الوحدات الصحية، والمستشفيات الحكومية، معقبًا:"دلوقتي الوحدات الصحية والمستشفيات اللي شفناها في محافظة قنا بقيت على أعلى مستوى، وفيها أجهزة طبية متطورة جدًا، وده سمح بتوفير علاج وخدمة طبية خمس نجوم للأهالي".



وأضاف أن محافظة قنا تحديدًا كانت تعان يمن تهالك بنيتها التحتية بشكل كبير، ما تسبب في إلحاق أذي وعبء على الأهالي داخل القرى النائية، الذين كانوا يعانون من أمراض الفشل الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، لتهالك شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، واختلاطهم معًا، علاوة على الحوادث الطرق المتكررة، والتي تنجم عن تهالك شبكات الطرق الرئيسية والداخلية.

وتابع:"حسيت أني بشوف مكان جديد مش محافظة قنا، وده لأن حياة كريمة غيرت كل شيء فيها للأحسن، وكمان الأهالي بقوا في حالة اجتماعية، وصحية، واقتصادية، أفضل بكثير"، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنظموا المبادرة الرئاسية على مجهوداتهم العظيمة، والجولات الميدانية والتثقيفية التي قاموا بها.