الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شراكة بين سوداتل وأڤايا لمساعدة المؤسسات السودانية على منح عملائها تجارب استخدام سهلة واستثنائية

جريدة الدستور
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وقعت مجموعة سـوداتل للاتصالات "ســــوداتل"، وهي إحدى شركات الاتصالات الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع شركة أڤايا لتزويد المؤسسات في جميع أنحاء السودان بأفضل الحلول الرقمية للتمكن من تقديم تجارب استخدام سهلة وفعّالة للعملاء والموظفين استنادا إلى حلول أڤايا التكنولوجية المُستندة إلى السحابة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، ستعمل سوداتل على إتاحة محفظة حلول أڤايا لعملائها من الشركات، وتمكين الشركات السودانية من الابتكار باستخدام تقنيات جديدة مُستندة إلى السحابة وتقديم تجارب استثنائية، إضافة ستقوم سوداتل بتوفير حلول أڤايا التكنولوجية للشركات المتوسطة الحجم وسائر المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاتصال المُستندة إلى السحابة وحلول "الاتصالات الموحّدة" UC.

وقال رئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف: "سوداتل هي مزود موثوق للحلول المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة، ويشرّفنا أن نرتقي بشراكتنا معها إلى مستوى أعلى ومساعدة المؤسسات السودانية خلال رحلتهم في عالم التحوّل الرقمي. يبني المستهلكون والموظفون في الدولة ولائهم للعلامات التجارية بناء على التجارب التي يحصلون عليها منها، وبالتعاون مع سوداتل، نتطلع إلى الارتقاء بتجارب المستهلكين والموظفين في مختلف جوانب عالم الأعمال".


وبحسب إدارة الخدمات الرقمية في سوداتل فإن التركيز سينصب على تمكين العملاء من تقديم تجارب استخدام عالمية المستوى للعملاء والموظفين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في أن تصبح اقتصادا إقليميا رائدا. كما تحرص إدارة الخدمات الرقمية على أن تتوافق حلول أڤايا بشكل كامل مع هذه الرؤية، وأن تتم مساعدة الشركات على التحوّل رقميا والاستفادة من عالم العمل الجديد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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