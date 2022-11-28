خبير اقتصادي يكشف تأثير دعم الشركات الأمريكية بـ370 مليار دولار على أوروبا

كشف ناصر زهير، خبير الاقتصاد السياسي، تأثير قانون الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الشركات بـ370 مليار دولار، والذي من شأنه إشعال التنافس بين أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.

هجرة الشركات للولايات المتحدة

وقال خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه سيكون هناك نقاش بين أمريكا وبين دول الاتحاد الأوروبي حول القانون، كما أنه من الممكن التوصل لاتفاق تشريع قوانين أوروبية تحد من إمكانية هجرة الشركات للولايات المتحدة، وحظر السيارات الكهربائية التي تنتج في أمريكا وتشجيع المستثمرين الذين يشترون السيارات الكهربائية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لديه عدة جبهات يحارب عليها منها جبهة الاستثمار ولكنه وقع في فخ أمريكا بمبدأ العقوبات لأنه تضرر أكثر من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تقوم بخطوات تصعيدية مع منظمة التجارة العالمية، ولكنها لن تأتي بنتيجة لحل المشاكل الاستثمارية والاقتصادية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يدفعها لفرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن قانون بايدن الجديد فيه تهديدًا وجوديًا لاقتصاد الدول الأوروبية وسيكون هناك تأثيرات كبيرة عليها، لأن الشركات لن تستمر في أوروبا بما يتعلق بالسيارات الكهربائية والطاقة الخضراء وسيكون لديها عددًا من الحلول إما منع السيارات الكهربائية، أو فرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات، لأن المنافسة ستكون شرسة بين أوروبا وأمريكا لأنها ستبيع السيارات بأسعار أقل بكثير من أوروبا.