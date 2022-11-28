حفلة تعذيب بسبب «توك توك».. حبس المتهمين بقتل شاب في المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس 9 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في تعذيب شاب والتسبب في وفاته، بعد أن قرر إلقاء نفسه من الطابق الـ8 هربًا من حفلة التعذيب التي تعرض لها على يد المتهمين.

البداية بلاغ تلقاه المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بالعثور علي جثة شاب ملقاه بطريق الكورنيش.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب مصاب بكسور وجروح ويظهر علي جسده آثار تعذيب.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين قيام 9 أشخاص بإرتكاب الجريمة.

واعترف المتهمون أمام النيابة، بأنهم اشتبهوا في قيام المجني عليه بسرقة «توك توك» ملك أحدهم، لمروره وقت السرقة من المكان، فقاموا باختطافه وأجباره على توقيع ايصالات أمانة، وعذبوه وقيدوه في الحبال، الأمر الذي دفعه لإلقاء نفسه من الطابق الثامن فور فك قيده.

وأضافوا أنهم خافوا من المسئولية الجنائية فألقوا جثته على كورنيش النيل، محاولين تكيف الوفاة على أنها حادث سير، ولكن تم اكتشاف أمرهم.