الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 29-11-2022

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022
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يبحث الملايين من عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 29-11-2022 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 والتي تنعقد حاليا في نسختها الـ 22 بمشاركة 32 منتخبا دولياً من بينها 4 منتخبات عربية وتجرى على ملاعب 8 مدن قطرية، حيث تعد هى المرة الأولى التي تقام في دولة عربية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 29-11-2022

تجرى مباريات كأس العالم قطر 2022 في دولة قطر وتذاع عبر قنوات bein sports الرياضية، والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات لمشجعي رياضة كرة القدم العالمية والمحلية في دول الخليج العربي وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 29-11-2022:

مباراة منتخب الاكوادور ضد منتخب السنغال في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة منتخب هولندا ضد منتخب قطر في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة منتخب إيران ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة منتخب ويلز ضد منتخب انجلترا في تمام الساعة التاسعة مساء.

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وخصصت الدولة المستضيفة فعاليات البطولة الرياضة قطر ملاعب (استاد المدينة التعليمية، استاد أحمد بن على، استاد البيت، استاد لوسيل، استاد 974، استاد الثمامة، استاد خليفة، استاد الجنوب).

تردد القنوات الناقلة لمباريات مونديال قطر 2022

حصلت مجموعة القنوات القطرية بي إن سبورت bein sports الرياضية على حقوق البث المباشر للمباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 والمقامة حاليا في دولة قطر ويمكن ضبط إشارة بث القناة عبر الإحداثيات التالية:

تردد قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي: نايل سات 
التردد: 12604 - 11054.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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مواعيد مباريات اليوم الأثنين في كأس العالم 2022 لدور المجموعات

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تردد قناة Bein sports المفتوحة  

القمر الصناعي: سهيل سات.
التردد: 11566.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.


تردد قناة Bein sports المفتوحة  

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12379.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
 

تردد قناة Bein sports المفتوحة  بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات.
التردد: 12586.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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