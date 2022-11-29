جدول كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 29-11-2022

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 29-11-2022 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 والتي تنعقد حاليا في نسختها الـ 22 بمشاركة 32 منتخبا دولياً من بينها 4 منتخبات عربية وتجرى على ملاعب 8 مدن قطرية، حيث تعد هى المرة الأولى التي تقام في دولة عربية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 29-11-2022

تجرى مباريات كأس العالم قطر 2022 في دولة قطر وتذاع عبر قنوات bein sports الرياضية، والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات لمشجعي رياضة كرة القدم العالمية والمحلية في دول الخليج العربي وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 29-11-2022:

مباراة منتخب الاكوادور ضد منتخب السنغال في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة منتخب هولندا ضد منتخب قطر في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة منتخب إيران ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة منتخب ويلز ضد منتخب انجلترا في تمام الساعة التاسعة مساء.



وخصصت الدولة المستضيفة فعاليات البطولة الرياضة قطر ملاعب (استاد المدينة التعليمية، استاد أحمد بن على، استاد البيت، استاد لوسيل، استاد 974، استاد الثمامة، استاد خليفة، استاد الجنوب).

تردد القنوات الناقلة لمباريات مونديال قطر 2022

حصلت مجموعة القنوات القطرية بي إن سبورت bein sports الرياضية على حقوق البث المباشر للمباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 والمقامة حاليا في دولة قطر ويمكن ضبط إشارة بث القناة عبر الإحداثيات التالية:

تردد قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604 - 11054.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد قناة Bein sports المفتوحة

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11566.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد قناة Bein sports المفتوحة

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12379.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد قناة Bein sports المفتوحة بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12586.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

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