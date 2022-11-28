الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس «إيني»: سنعوض امدادات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2025

كلاوديو ديسكالزي
كلاوديو ديسكالزي
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، اليوم الإثنين، إنه لمواجهة امدادات الغاز والتعامل مع نقص الامدادات من روسيا، بدأنا منذ شهر فبراير على الفور في البحث عن التنويع وبدائل واعتمدنا على ما لدينا في محفظتنا.

وأوضح ديسكالزي، لـ «لومبارديا 2030»، أن هذه العملية «لم تكن بسيطة».

وقال: «تجاوزنا المشكلة لأننا قادرون على تغطية 50% من الغاز الروسي» بينما «في عام 2025 سنتمكن من استبداله بنسبة 100%» من خلال اللجوء إلى دول أخرى مثل الجزائر أو ليبيا.

وأضاف: «الغاز يأتي من مصر ونيجيريا والآن من موزمبيق»، وبالتالي «ينبغي أن تكون لدينا إمكانية لاستقبال سفن» الغاز المسال.

وأشار إلى أن اقتصار الاهتمام على الغاز الطبيعي «لن يحل أي شيء»، فهناك «حاجة إلى بنية تحتية للحصول على أمن طاقة هيكلي».

وكانت روسيا قطعت منذ إطلاق "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، الإمدادات عن عدة دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا، وخفضت التدفقات عبر خطوط أنابيت مثل خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

إمدادات بديلة

وفي العادة تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، معظمها عبر خطوط أنابيب. وبلغت الإمدادات في العام الماضي نحو 155 مليار متر مكعب.

وعن طريق أوكرانيا، يصل الغاز إلى النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية. 

وأغلقت أوكرانيا خط الأنابيب سوخرانوفكا الذي يمر في الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق البلاد.

وتسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد إمدادات بديلة، ويشمل ذلك بعض الغاز الروسي الذي أوقفت موسكو ضخه بعد رفض طلب روسيا دفع الثمن بالروبل.

وما زالت دول أخرى، من بينها ألمانيا، في احتياج إلى الغاز الروسي وتحاول إعادة ملء مستودعاتها قبل حلول الشتاء.

وتشمل الطرق البديلة إلى أوروبا، والتي لا تمر عبر أوكرانيا، خط الأنابيب يامال-أوروبا الذي يمر عبر روسيا البيضاء وبولندا إلى ألمانيا.

مجموعة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي تعويض الإمدادات الروسية مذيعة إمدادات بديلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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