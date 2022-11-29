أدعية وأذكار الصباح الثلاثاء 29-11-2022

ننشر أبرز أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 29-11-2022 والتي يتصفحها قطاع عريض من المسلمين في مختلف بقاع الأرض خلال ساعات الليل وحتى شروق الشمس، حيث يستجاب الدعاء ويزيد الاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لجلب الرزق الحلال وطلب كافة الأمور للدنيا والآخرة.

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 29-11-2022

يرجو الكثير رضا الله سبحانه وتعالى بالإكثار من العبادات والطاعات والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن الكريم والتسبيح وغير ذلك من الأمور الصالحة خاصة في ساعات الليل.

ويستعرض الدستور أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 29-11-2022 :-

اللهم أنت السلام وهادي الأنام وجابر المنكسرين ومفرج المهموم والكروب والأحزان أنزل طمأنينك على قلب أرهقته الحياة وأنزل عافيتك على كل مريض وأرحم أمواتنا وأموات المسلمين.

اللهم مع هذا الفجر أرزقني ما أريد وما أحتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك .. اللهم بدل حزني فرحا.. وهمومي سعادة.. وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.

اللهم يا رازق السائلين يا رحيما على المساكين ويا ذو القوة المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين ويا غياث المستغيثين .. إياك نعبد واياك نستعين .. اللهم إني كان رزقي في السماء فأنزله .. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين.. يارب في هذا اليوم أسألك الراحة لكل مسلم والشفاء لكل مريض.

اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري و اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دُعائه فأجبته .. اللهم اجعل في هذا الفجر فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمه لكل أموات المسلمين.



اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافل بكل ما يرضيك من خير .. اللهم ابعد عنا آذاى الدنيا وحيرة النفس وحزن القلب وبكاء الليل القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.



اللهم مع هدوء ساعات الليل نسألك راحة القلب تثبت فينا أملا جديدا للحياة واستجابة لكل لكل ما في قلوبنا .. اللهم نستودعك راحة القلب و نسألك تسهيلا لكل الأمور.

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