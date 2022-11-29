الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح الثلاثاء 29-11-2022

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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ننشر أبرز أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 29-11-2022 والتي يتصفحها قطاع عريض من المسلمين في مختلف بقاع الأرض خلال ساعات الليل وحتى شروق الشمس، حيث يستجاب الدعاء ويزيد الاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لجلب الرزق الحلال وطلب كافة الأمور للدنيا والآخرة.

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 29-11-2022

يرجو الكثير رضا الله سبحانه وتعالى بالإكثار  من العبادات والطاعات والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن الكريم والتسبيح وغير ذلك من الأمور الصالحة خاصة في ساعات الليل.

ويستعرض الدستور أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 29-11-2022 :-

اللهم أنت السلام وهادي الأنام وجابر المنكسرين ومفرج المهموم والكروب والأحزان أنزل طمأنينك على قلب أرهقته الحياة وأنزل عافيتك على كل مريض وأرحم أمواتنا وأموات المسلمين.

اللهم مع هذا الفجر أرزقني ما أريد وما أحتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك .. اللهم بدل حزني فرحا.. وهمومي سعادة.. وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.

«اللهم تقبل».. أفضل أدعية يوم الجمعة الواردة بالقرآن الكريم والسنة النبوية

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى محافظات مصر

اللهم يا رازق السائلين يا رحيما على المساكين ويا ذو القوة المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين ويا غياث المستغيثين .. إياك نعبد واياك نستعين .. اللهم إني كان رزقي في السماء فأنزله .. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين.. يارب في هذا اليوم أسألك الراحة لكل مسلم والشفاء لكل مريض.

اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري و اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دُعائه فأجبته .. اللهم اجعل في هذا الفجر فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمه لكل أموات المسلمين.

 

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أصبحنا وأصبح الملك لله.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022

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أدعية لتفريج الهموم.. دعاء الصباح اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022


اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافل بكل ما يرضيك من خير .. اللهم ابعد عنا آذاى الدنيا وحيرة النفس وحزن  القلب وبكاء  الليل القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.


اللهم مع هدوء ساعات الليل نسألك راحة القلب تثبت فينا أملا جديدا للحياة واستجابة لكل لكل ما في قلوبنا .. اللهم نستودعك راحة القلب و نسألك تسهيلا لكل الأمور.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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