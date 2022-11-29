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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29-11-2022

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت
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استقرار في أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 29-11-2022، وذلك بفعل الاستقرار النوعي لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقًا لكافة لوحات التعاملات المالية الإلكترونية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري لتلك العملة المالية.

مواد البناء 

سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 29-11-2022


عقب قفزة الأسعار نحو 2000 جنيه في أسعار تداول حديد التسليح و 400 جنيه في أسعار الأسمنت منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النوعي في أسعار تداول مواد البناء في الأسواق المصرية للمستهلكين بكافة محافظات الجمهورية.

وإليكم أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 29-11-2022 :

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 19100 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس للصلب 19550 جنيهًا للطن.

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متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 19600 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 19200 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 19400 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 19550 جنيهًا للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 20484 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر سيتل 18900 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1380 جنيهًا.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1480 جنيهًا.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1390 جنيهًا.

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متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1550 جنيهًا.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة النصر 1480 جنيهًا.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة قنا 1340 جنيهًا.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 1370 جنيهًا.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1350 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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