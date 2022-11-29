سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 29-11-2022 داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة في افتتاح جلسة تعاملات منتصف الأسبوع المصرفي المصري، وذلك عقب عدة قفازات متتالية في أسعار التداول.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 29-11-2022 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء وهي كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.51 جنيه للشراء و24.6 جنيه للبيع.

في بنك مصر وصل الدولار إلى 24.48 جنيه في عمليات الشراء و24.53 في عمليات البيع.

في البنك الأهلي سجل الدولار نحو 24.48 جنيه للشراء و24.53 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر العملة الأمريكية إلى 24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي سجل الدولار نحو 24.52 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 24.5 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية قدر الدولار بنحو 24.51 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي بلغت قيمة الدولار 24.51 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 24.57 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

في ميد بنك وصل الدولار إلى 24.53 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد بلغ قيمة الدولار نحو 24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في بنك المشرق وصل سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 24.53 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

العملات في البنك الأهلي المصري 29 نوفمبر 2022

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.51 جنيه للشراء و24.6 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 25.33 جنيه للشراء و25.76 جنيه للبيع.



الجنيه الاسترليني سجل نحو 29.46 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 76.99 جنيه للشراء و79.89 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

‏اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية