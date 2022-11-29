الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ads

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 29-11-2022 داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة في افتتاح جلسة تعاملات منتصف الأسبوع المصرفي المصري، وذلك عقب عدة قفازات متتالية في أسعار التداول.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 29-11-2022 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء وهي كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.51 جنيه للشراء و24.6 جنيه للبيع.

في بنك مصر وصل الدولار إلى 24.48 جنيه في عمليات الشراء و24.53 في عمليات البيع.

في البنك الأهلي سجل الدولار نحو 24.48 جنيه للشراء و24.53 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر العملة الأمريكية إلى 24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي سجل الدولار نحو 24.52 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 24.5 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية قدر الدولار بنحو 24.51 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم في مصر وأسعار الجرام في سوق الصاغة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

 

في البنك العربي الأفريقي بلغت قيمة الدولار 24.51 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 24.57 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

في ميد بنك وصل الدولار إلى 24.53 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد بلغ قيمة الدولار نحو 24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

في بنك المشرق وصل سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 24.53 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

 

العملات في البنك الأهلي المصري 29 نوفمبر 2022

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.51 جنيه للشراء و24.6 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 25.33 جنيه للشراء و25.76 جنيه للبيع.

txt

تحديثات.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء نهاية 28/11/2022

txt

استقرار أسعار البترول على ارتفاع طفيف قبل اجتماع أوبك +


الجنيه الاسترليني سجل نحو 29.46 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 76.99 جنيه للشراء و79.89 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

‏اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

سعر الدولار اليوم اسعار العملات الاجنبية العملات الاجنبية الدولار الدولار الامريكي البنك المركزي اليورو الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 29-11-2022

رغم الأزمات العالمية.. 5 صفقات ناجحة لصندوق مصر السيادى خلال 2022

متحدث التربية والتعليم يفجر مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية العامة

مجلة عالمية: مصر تطلق حملة سياحية لجذب عشاق مونديال كأس العالم

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

الغرف التجارية: نهاية العام الجارى ستنتهى كافة المتراكمات العالقة فى الموانئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

منتدى الأعمال المصرى السنغافورى: مواجهة التحديات وفرص جديدة للاستثمار

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟