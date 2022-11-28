الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مكافحة الإدمان: 6% من طالبى العلاج إناث.. وسوهاج أعلى المحافظات فى التعاطى

عمرو عثمان
عمرو عثمان
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قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطى، إن 140 ألف مريض إدمان يطلبون العلاج من المخدرات سنويا، والمفاجأة أن 6% من بينهم، إناث، وكان شائعا أن الإدمان خاص بالرجال فقط، لكن تبين أنه طال الإناث أيضًا.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عددا كبيرا من السيدات المدمنات تتعاطين المهدئات التي تدخل في جدول المخدرات، كما أشار إلى انتشار تعاطي المهدئات بين السيدات في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهن.

ارتباط بين الفقر والإدمان

وكشف أن سوهاج أكثر محافظات الجمهورية في نسب الإدمان، رغم أنها الأعلى في معدلات الفقر، مشيرًا إلى وجود ارتباط بين التعاطي والفقر، لأن المدمن يرى أن الإنفاق على التعاطي من أهم أولوياته.

ولفت إلى أنه تم تدشين مركز علاجي لمتعاطي المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة الصحة في سوهاج، وسيتم خلال العام المقبل إنشاء مركز علاجي آخر.

 

ونوه أن 400% زيادة في نسب المقبلين على التعافي من الإدمان بعد إعلانات اللاعب العالمي محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية تنفق 6% من دخلها على شراء منتجات التبغ.

مخدر الحشيش لا يزيد القدرة الجنسية

ووجه رسالة لكبار السن الذيمن يتوهمون وجود ارتباط بين مخدر الحشيش وزيادة القدرة الجنسية، مؤكدًا أن الحشيش لايزيد القدرة الجنسية.

ولفت، إلى أنه تبين ارتفاع نسب تعاطي الحشيش بين كبار السن، بينما اخترقت المخدرات المخلقة فئات الشباب وصغار السن، مردفا: "مخدر الحشيش هو الأكثر انتشارًا، و50% من المدمنين الذين يحتاجون للعلاج يدمنون مخدر الحشيش، الذي  يتسبب في تحول الشخص لاعتمادي، خاصة بعد أن بدأ يدخل في صناعته بعض الخلطات الكيميائية التي جعلته يحدث الإدمان بشكل أسرع"، وفيما يتعلق بالكوكايين فهو غير منتشر في مصر بشكل كبير؛ لأن سعره مرتفع جدًا.

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وختم بأن هناك مخاوف من تنامي المخدرات التخليقية مثل الشابو والآيس التي تضرب العالم أجمع، وترتبط بارتكاب الجرائم، لأنها تزيد السلوك العدواني عند الشخص المدمن.

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تحرير القاهرة الخديوية

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