الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تسويق شرم الشيخ»: مرسى اليخوت العالمي يُعظم فرص الاستفادة من موارد مدينة السلام

سياحه اليخوت
سياحه اليخوت
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كشف رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، أنه تجري حاليًا أعمال الحفر بالمرسى العالمى لاستقبال اليخوت بشرم الشيخ.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التصور الموضع للمشروع يبشر بانشاء مرسى على طراز عالمى يضع مدينه شرم الشيخ على قائمة المدن الأكثر جذبًا للسياحة العالمية.

المرسى يستهدف جذب سياحة الأثرياء من رجال الأعمال والأمراء 

وتابع “رزق الله” أن وجود مرسى عالمى لليخوت يستهدف جذب سياحة الأثرياء من رجال الأعمال والأمراء إلي مدينة السلام، مُشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مخطط الدولة لجذب المزيد من الوفود السياحية وتعظيم الاستفادة منها دعمًا للاقتصاد القومى .

واوضح رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، أن مشروع مرسى اليخوت يعظم فرص استغلال موارد المدينة.

مرسى اليخوت العالمي  

يشار الى أن مرسى اليخوت بمدينه شرم الشيخ يربط بين منطقة خليج بيت القرش المخصصة للمارسه رياضه الغوص وبين طريق السلام ،ويقام على مساحة 1.2 مليون متر مسطح يسع 300 يخت مختلف الأحجام، كما تم تقسيم المشروع الي عدة مراحل وسيتم الانتهاء من المرحلة الاولي خلال عام 2026.

وبدأت أعمال الحفر وصب الخرسانات وتتعدى إجمالي أعمال الحفر إلى 20 مليون متر مكعب، وتصل أعماق المرسي السياحي أسفل منسوب المياه ما يتراوح من 3 إلى 6 أمتار، كما اجراء  بعض التعديلات بحيث يمكن للسائح الدخول باليخت إلى وحدته السكنية او الفيلا.

كما يضم مجموعة من الجزر تضاهى أعرق وأروع الجزر على مستوى العالم، وقد تم تصميمه على طراز معمارى يضاهى المراسى العالمية، وسيتم تشكيل جزر داخلية، وتضم الجزر 2400 وحدة سكنية وفيلات مستوى متوسط وغير متوسط و3 فنادق 5 نجوم ، والمشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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تحرير القاهرة الخديوية

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«تسويق شرم الشيخ»: مرسى اليخوت العالمي يُعظم فرص الاستفادة من موارد مدينة السلام

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