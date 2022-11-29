أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022

يحدث «الدستور» أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022 في الأسواق المصرية للمستهلكين خاصة ربات البيوت الرغبات في وضع ميزانية المشتريات الشهرية التي تكفى الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار الجنونية للسلع الغذائية، في حين تشهد أسعار الطيور في الأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا خلال الأيام الأخيرة عقب انتهاء أزمة الأعلاف الحيوانية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022 في الأسواق

يعرض التقرير كافة أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022 في الأسواق بسعر الجملة دون حساب تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين التي تختلف وفقًا لمكان تواجد محلات البيع من منطقة إلى أخرى.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

والأسعار المحدثة للطيور كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء 37 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 41 إلى 44 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

سعر كيلو الفراخ البلدي 40 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 42 إلى 45 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

سعر كيلو الفراخ الأمهات 29 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 31 إلى 33 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

سعر كيلو الفراخ الساسو 39 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 41 إلى 44 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.



سعر كيلو البط البلدي 60 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 63 إلى 65 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

سعر كيلو البط المسكوفي 50 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 52 إلى 55 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

سعر كيلو البط الفرنساوي 40 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 42 إلى 44 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

سعر كيلو البط المولر 40 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 42 إلى 44 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

سعر كيلو الفراخ الرومي البلدي 60 جنيهًا من المزرعة، وتتراوح من 65 إلى 70 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

يتراوح سعر كيلو البانية من 80 إلى 90 جنيهًا في المحلات التجارية للمستهلكين.

يتراوح سعر كيلو الأوراك من 45 إلى 47 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية للمستهلكين.



أسعار البيض في الأسواق المصرية

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض في الأسواق المصرية، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر في الأسواق المصرية للمستهلكين من 63 إلى 65 جنيهًا في المزرعة و 68 جنيهًا للمستهلكين، وسجلت كرتونة البيض الأبيض في الأسواق المصرية للمستهلكين من 66 إلى 67 جنيهًا، وسعر البيض البلدي 75 جنيهًا للمستهلكين، ويتوقع خبراء في صناعة الثروة الداجنة انخفاض أسعار البيض عقب الإفراج عن شحنة الأعلاف الجديدة.

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