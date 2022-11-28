«حكاية أكلة مونديالى».. جولة داخل مطبخ راقصى السامبا البرازيلية

حالة من المتعة تسيطر على محبي الساحرة المستديرة، وذلك بسبب بطولة كأس العالم قطر 2022، والذي استطاع أن يجذب الكثير من متابعي الرياضة الأكثر انتشارًا في العالم.

وبالتزامن مع بطولة كأس العالم، والتي جذبت أنظار الكثيرين، نأخذك في جولة داخل المطبخ البرازيلي، والذي يعتبر من أشهر المطابخ بقارة أمريكا اللاتينية، وذلك للتعرف على أفضل الأطعمة والوجبات.

أبارا:

يعتبر من أشهر الأطباق الرئيسية على موائد راقصي السامبا البرازيلية، حيث يصنع من عجينة مصنوعة من اللوبيا ذات العين السوداء، ويضاف إليها اللحم أو الدجاج.

باورو:

«باورو» عبارة عن شطيرة برازيلية، حيث تتطلب الطريقة التقليدية جبنة وعادة موتزاريلا في ماء مالح وشرائح لحم بقري مشوي وطماطم، تقدم دائمًا في الأعياد الرسمية.

حلوى القبلة:

هي من أشهر أطباق الحلويات في المطبخ البرازيلي، فهو طبق تقليدي لحفلات أعياد الميلاد مصنوعة من الحليب المكثف وجوز الهند المبشور ومسحوق الحليب.

كابيسا دجيجالو:

ترجع أصول هذا الطبق إلى شمال شرقيّ البرازيل وتحديداً ولايتيّ "بيرنامبوكو وبارايبا"، حيث يتألف من مرق اللحم، الدقيق والبيض والبهارات، بالإضافة إلى الفلفل الحار.

كابيديلا:

يُحضّر هذا الطبق من لحم الدجاج أو الأرانب، حيث يعلّق لحم الدجاج أو الأرنب رأساً على عقب بعد ذبحه حتى يتجمع الدم منها، ومن ثم يطهى الأرز مع اللحم ودماء الحيوان ليضفي على الطبق لوناً بنياً مائلاً للرمادي.

الموكيوكا:

عبارة عن حساء سمك ويتكون من نسخته الأبسط من السمك والمأكولات البحرية الأخري المغلية مع شرائح الطماطم والكزبرة والبصل.

الفيجوادا:

يعتبر طبق الفيجوادا، من الأطباق القلائل التي يتم أكلها في كل أنحاء مدينة البرازيل، وهي عبارة عن حساء شهي من الفول والسجق وقطع من اللحم المفروم.

الاكراج:

هي عبارة عن كرات بازيلا مقلية في زيت النخيل وهذه الكرات بها حشو من الجمبري ويوضع عليها صلصة الخل، مع شرائح الخيار السوتيه.

كاشاكا:

هذه وجبة تاريخية، يعود تاريخ صنعها إلى عام 1500، وتعد أساساً من عصير القصب، وماء جوز الهند، حيث يتم إنضاج المشروب على نار هادئة.

أكارازجيه:

هي وجبة خفيفة، يطلقون عليها اسم أكارازحيه، مكونة من البازلاء ، التي يتم طحنها، وإضافة البصل النقي المبشور إليها، وتقلى في زيت النخيل.