روسيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجاهلت تقاريرنا حول استفزازات أوكرانيا

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين، اليوم الإثنين، أن المنظمة، تجاهلت تقارير روسيا حول استفزازات القوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وصرح شولجين، بأن المنظمة التي تعقد المؤتمر السابع والعشرين في لاهاي، تغض الطرف عن التحذيرات والوقائع المسجلة حول استخدام الجانب الأوكراني للمنشآت الخطرة كيميائيا لأغراض عسكرية، وفقا لما نقلته لينتا.رو.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، اعتبارًا من ديسمبر 2021، من احتمال حدوث استفزاز باستخدام أسلحة كيماوية، مستدركا "لسوء الحظ، تحققت بعض تحذيراتنا"، وفقا لتصريحات شولجين.

وأشار “شولجين” إلى أن روسيا تحاول من خلال بعثتها الدائمة، باستمرار أن تنقل لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيانات وزارة الدفاع، ومع ذلك، تدعي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هذه التحذيرات لا يمكن أن تتحقق.

وأوضح “شولجين” أن التفسير المنطقي الوحيد لمثل هذا التجاهل الواضح للبيانات الموضوعية هو شن حرب معلومات مستهدفة.

أوكرانيا تتوقع شن روسيا سلسلة ضربات جديدة هذا الأسبوع

وتوقع مسئولون أوكرانيون، اليوم الإثنين، شن سلسلة جديدة من الضربات الروسية هذا الأسبوع، بعدما استهدفت الضربات السابقة منشآت حيوية وتسببت بانقطاع المياه والكهرباء لا سيّما في العاصمة كييف.

وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، ناتاليا غومنيوك، الإثنين: "من المرجّح جدًا أن يشهد مطلع الأسبوع هكذا هجوم"، مشيرة إلى ظهور سفينة صواريخ روسية في البحر الأسود.

وتابعت، في تصريحات للتليفزيون الأوكراني: "إنها حاملة صواريخ سطح تحمل ثمانية صواريخ من نوع كاليبر. هذا يشير إلى أن هناك استعدادات جارية".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد حذّر من جهته، في خطاب عبر الفيديو الأحد، من أن "الأسبوع المقبل قد يكون صعبًا مثل الأسبوع الماضي" الذي شهد قصفًا روسيًا تسبب بانقطاع التيار الكهربائي فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا.