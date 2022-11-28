منسق «مسار العائلة المقدسة» يُعلن موعد الانتهاء من المشروع

قال المهندس عادل الجندى، المنسق الوطنى لمشروع العائلة المقدسة، إنه من المقرر بنهاية العام الجارى الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة الذى يمر بما يقرب من 11 محافظة، لافتًا إلى أن مشروع العائلة المقدسة ليس فقط مشروع أثرى وسياحى ولكن يعتبر ممر تنموى داخل محافظات الجمهوريه سيوفر فرص عمل وسيدمج سكان المحافظات بالمشروع.

وأشار “الجندى” فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يتم حاليًا رفع كفاءة نقاط مسار العائلة المقدسه المتبقية وتزويدها بالخدمات السياحية وتأهيلها لاستقبال السائحين موضحًا أنه تم الانتهاء من الأعمال الانشائية، وجاري وضع اللمسات الأخيرة للنقاط المتبقيه.

وأضاف أنه يتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للترويج لمسار العائلة المقدسة، لافتًا إلى أنه يتم حاليا بحث سبل تطوير الخمس نقاط المتواجدة بين رفح والفرما بالعريش، لتصبح قادرة على جذب السياح.

تقنيه الـvr تخلق الشغف لدى السائحين

وأضاف “الجندى" أن إطلاق أول موقع الكترونى لمسار العائلة المقدسة يعمل بتقنيه الـvr، يتيح للسائحين إمكانية رؤية الموقع الأثرى افتراضيًا والذى قامت عليه مؤسسه مصر المباركة.

وتابع: الموقع تم إطلاقه بسبع لغات وهم "العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والايطالي والإسبانية والروسية" وهذه اللغات تناسب الدولة المستهدفة للمشروع وعلى رأسها الدول الإفريقية لقدوم لزيارة المنتج.

ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.