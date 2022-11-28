نائبة محافظ أسوان تتفقد معدلات تنفيذ مشروع عمارات الإيواء العاجل

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ بجولة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل حيث رافقها بالجولة كلاً من الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع مؤسسة مصر الخير، والمهندس عبد الحاكم بشير مدير الإسكان بالمحافظة.

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية المتواصلة للمشروعات الجارية فى مختلف القطاعات الخدمية لدفع معدلات الإنجاز وضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة.

خلال الجولة الميدانية، حرصت نائبة المحافظ على تفقد مكونات المشروع والتعرف على نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروع والذى يشمل إنشاء 36 وحدة سكنية بمنطقة الصداقة القديمة، إضافة إلى إنشاء 48 وحدة سكنية أخرى بقرية الأعقاب شمال مدينة أسوان.

أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولاً بأول لسرعة الانتهاء من هذا المشروع فى أقرب وقت للاستفادة من دوره الحيوى فى توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التى تتعرض لظروف معيشية صعبة، خاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المحددة لذلك.