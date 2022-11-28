فقرات فنية وترفيهية فى دار الكتب والوثائق احتفالا بعيد الطفولة.. غدا

ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د. أشرف قادوس احتفالية عيد الطفولة، ضمن سلسلة فعاليات "مهاراتي حياتي :التأهيل المهني المبكر"، غدً الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر الساعة العاشرة صباحًا بمكتبة الطفل النموذجية بالمركز.

يشارك في الاحتفالية دعاء شعبان، أخصائية تنمية مهارات وتخاطب، هناء صلاح ن معلمة رياض أطفال، وتتضمن الاحتفالية فقرات فنية وترفيهية، عرض لمواهب الأطفال، ألعاب حركية، عرض عرائس، ومسابقات مختلفة، بحضور مجموعة من الأطفال العاديين وذوي الهمم وأولياء أمورهم.

يوم الطفل هو اليوم الذي يحتفل فيه بالأطفال، في تواريخ تقويمية مختلفة، في مختلف دول العالم، حسب تراثها وإرثها الحضاري.

اليوم الدولي لحماية الأطفال يحتفل به في 1 يونيو منذ عام 1950م.

وقد استحدث الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 نوفمبر 1949.

ولا تزال الدول الشيوعية السابقة تحتفل بالمناسبة في 1 يونيو.

وفي 20 نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي (بالإنجليزية: Universal Children's Day)‏، حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وقد أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل، وحدد 5 نوفمبر يومًا للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل.

ومن الجدير ذكره أن المجموعة العربية قد وضعت تحفظات على حقوق الطفل لناحية احترام حرية المعتقد.

يقول فيليب أرييه، أحد المؤرخين الفرنسيين البارزين، في كتابه المؤثر للغاية الصادر عام 1960" قرون الطفولة"، إن الطفولة إن «الطفولة» مفهوم تتم صياغته من قِبل المجتمع. وتم تناول هذه الفكرة من قِبل كننجهام في كتابه "ابتكار الطفولة" الذي يبحث في الجوانب التاريخية للطفولة منذ العصور الوسطى وحتى ما يُشار إليه بفترة ما بعد الحرب خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي.