محلل سياسي: التقرب من دول الاتحاد السوفيتي السابق هو الحل الوحيد لروسيا

قال ديمتري بريجع، المحلل السياسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أن دول الاتحاد السوفيتي السابق، خاصة دول آسيا الوسطى من الممكن أن تلعب دوراً مهما في تخطي العقوبات الغربية التي فرضت على الروس.

الهدف من العقوبات الغربية ضرب الإقتصاد الروسي

وأضاف ديميتري بريجع خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن العقوبات الغربية هدفها الأساسي ضرب الإقتصاد الروسي، لافتًا إلى أنه من جهة أخرى يجب أن نفهم أن البعض من الدول الآسيوية ودول الإتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، سياساتها أقرب للدول الغربية.

التوجه الروسي ناحية آسيا الوسطى

وأوضح أن كازاخستان حتى الآن موقفها تجاه الملفات السياسية الدولية والسياسة الخارجية الروسية مختلف تماما بما يخص الملف الأوكراني وضم المناطق التي ضمتها روسيا.

وأشار، إلى أن التوجه نحو آسيا الوسطى هو الحل الوحيد أمام روسيا في الوقت الحالي بسبب الضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي لكي تفرض مزيد من العقوبات بسبب العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.