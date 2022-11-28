مراسل «القاهرة الإخبارية»: انتهاء حصار فندق بمقديشيو.. وسقوط 8 قتلى

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل جديدة حول استهداف عناصر حركة الشباب الإرهابية فندقًا بالقرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشيو بالصومال.

سقوط ثماني قتلى ضحايا الحصار

قال عدنان عبدي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الصومال، خلال مداخلة في النشرة الإخبارية، إن الشرطة الصومالية أعلنت أن الهجوم الذي شنته حركة الشباب على فندق بالعاصمة مقديشيو في مؤتمر صحفي، تسبب سقوط ثماني قتلى لقوا مصرعهم خلال الحصار.

وأضاف، أن الشرطة كشفت أن جنديًا لقى مصرعه، بالإضافة إلى 6 عناصر تابعين للحركة الإرهابية خلال الحصار، فيما تم التمكن من إنقاذ 60 شخصًا آخرين من الفندق.

وأشار إلى أن الفندق على بعد عشرات من الأمتار من القصر الرئاسي، ولا بد من محاسبة المسئولين الحادث.

يذكر أن تقارير إخبارية، كشفت في وقت سابق، عن إصابة وزير الأمن الداخلي الصومالي، محمد أحمد، ونجاة وزير البيئة، آدم هيرسي، خلال الحادث.