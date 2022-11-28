الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نجاح كبير في أول أيام العرض.. نتفليكس: مسلسل Wednesday سيمتد لعدة مواسم

وينزداي أدامز
وينزداي أدامز
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حقق مسلسل Wednesday، نسب مشاهدات مرتفعة على منصة"Netflix"، وسط إشادات واسعة من النقاد والمشاهدين حول العالم، وذلك خلال أيام من انطلاق أولى حلقاته.

وقالت وكالة “بلومبرغ”، إن المسلسل الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم هوليوود، وينضم إلى سلسلة The Addams Family، حقق لمنصة Netflix، نجاحاً جديداً في المشاهدات، كما أنه ينظر بأنه لن يصبح مسلسل "محدوداً"، ولكن سيصبح له مواسم أكبر.

واعتبرت “بلومبرغ”، أن المسلسل استطاع تحقيق خلطة دقيقة من أعمال الرعب والتشويق التي تعتمد على الخيال العلمي، بمزجها بالشكل الروائي والقصصي الذي جذب الجمهور.

قصة مسلسل Wednesday

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جينا أورتيجا Jenna Ortega 

وتلعب النجمة الشابة جينا أورتيجا Jenna Ortega دور الطفلة وينزداي أدامز، والتي تبلغ من العمر 15عاماً تتمتع بالشجاعة والذكاء، كما أنها طالبة جديدة في أكاديمية نيفرمور، ليس عليها فقط أن تتنقل بين خصوصيات وعموميات علاقات المراهقين، ولكنها تأخذ على عاتقها أيضاً التحقيق في موجة القتل التي ابتليت بها المدينة التي يطلق عليها حرم نيفرمور المنزل.

عودة The Addams Family

شهد ظهور كريستينا ريتشي.. طرح التريلر الثاني لـ مسلسل Wednesday
The Addams Family

شخصية الابنة "وينزداي أدامز" هي نفس الشخصية التي قدمتها كرستينا ريتشي في فيلم "The Addams Family" بجزأيه عام 1991 و1993، والتي تعود للمشاركة في المسلسل ولكن بشخصية مختلفة تدعى "مارلين ثورنهيل".

وكشفت جينا أورتيجا أن هناك عددا من المشاهد التي جمعتها بـ كرستينا ريتشي التي قدمت شخصية "وينزداي أدامز" في طفولتها، ولكنها قالت إنها لم تطلب أي نصيحة عن تجسيد الشخصية، موضحة: "لم أرغب في تقديم نفس الشيء الذي قدمته منذ 30 عاما، أولاً من أجل مصلحتي الخاصة، ثانيا لم أرغب في أن أكون مثلها فيما يتعلق بالأداء".

Wednesday مسلسل The Addams Family Netflix Jenna Ortega جينا أورتيجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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