الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم بالقاهرة

الشحات غتوري
الشحات غتوري
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تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة، برئاسة ممدوح رسلان مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (خمور) غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام القانون.

جاء ذلك بناءً على معلومات سرية مفادها قيام المدعو ج.ن ببيع زجاجات المشروبات الكحولية (خمور) غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بطريق الدليفري.

تم تشكيل لجنة من حسن فكرى مدير الإدارة وأحمد مرسي رئيس القسم بالتنسيق مع مباحث الجمارك وعمل كمين للمتهم وضبطه أثناء قيامه بالبيع وبحوزته عدد 5 زجاجات مشروبات كحولية (خمور) أجنبية ملصق عليها بندرول السوق الحرة ومخصصة للإستخدام الشخصي، وبلغ اجمالي المستحقات الجمركية 606 ألف و280 جنيه .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 573 لسنة 2022 تحريات وضبط

وأقر صاحب الشأن بصحة الواقعة وتقدم بطلب تصالح

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية إجمالي المستحقات أحب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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