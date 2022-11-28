الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حفظ التراث في مؤتمر «من الكتابة إلى الرقمنة» بمكتبة الإسكندرية

مؤتمر من الحجر إلى
مؤتمر من الحجر إلى الكتابة بمكتبة الإسكندرية
ads

افتتحت  مكتبة المؤتمر الدولي "من الحجر إلى الكتابة، ومن الكتابة إلى الرقمنة: ما هي وسائل الحفاظ على تراث الكتابة" النسخة الثانية، بالتعاون مع جامعة سنجور في الإسكندرية.

 

جاءت النسخة الثانية من المؤتمر بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF)، والمعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة (IFAO)، والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) ومؤسسة غندور للفنون.

received_843343630205788


تناول المؤتمر ارتفاع أعداد المخطوطات والوثائق العربية ولاسيما الأعجمية والفارسية والسواحلية، وانتشار مشاريع الحفاظ على التراث وأيضا تشجيع البحوث والدراسات العلمية والتقنية، والتي تشكل العديد من الأدوات في خدمة حفظ هوية التراث الثقافي الأفريقي، بمختلف عناصره الفكرية والدينية والتاريخية والقانونية والجغرافية.


وقالت دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات، إن حفظ التراث حفظ لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ودور الرقمنة في حفظ التراث امر شديد الأهمية، حيث أن الرقمنة هي عملية صديقة للبيئة تعمل على تحسين الوصول للمحتوي، وتقلل من طمس التراث الملموس، مشيرة إلى أن هناك مكتبات رقمية بالكامل، التي نشأت رقمية لكنهم بحاجة للعديد من المعالجات لكي لا يتم بالمساس بالذاكرة السحابية.


وأشارت إلى أن هناك العديد من  المخطوطات بدول مثل العراق، واليمن، تم تدميره، ومنها ايضا المعهد العلمي في مصر الذي احترق والخسائر الفادحة التي تكبدناها، ومن بعض الأمثلة تدمير مكتبة سرايفو، ومكتبة الكونجرس في عام 1812، المكتبات الأوكرانية في الحرب.

received_1268189320397146

واشارت إلى أنه يجب أن نبادر بتجنب المخاطر التي يمكن ان تحيط بالتراث، فالتراث الثقافي مهم ولديه اهمية والمساس به يمثل جزء من المساس الذاكرة الانسانية، لدينا تهديد حقيقي لثقافتنا، لذا هناك العديد من المشروعات الخاصة بحفظ الترات بمكتبة الإسكندرية، العديد من الجهود التي استعدنا بها اشياء من التراث الخاص بنا، ونعمل ايضا على استعادة من رأس نفرتيتي وحجر رشيد.

 

وأشار ريبيو نيزيزا رئيس قطاع الثقافة بجامعة سنجور، إلى أن المؤتمر يتضمن العديد من ورش العمل، يتحدث فيها عن  المخطوطات في المكتبة الوطنية في بوركينا فاسو، والحديث عن الرقمنة التكنولوجيا في المتاحف الأفريقية، الوسائط المتعددة، التراث التونسي، واستراتيجيات الحفاظ على الوثائق عن طريق الرقمنة، وحفظ المجموعات التصوير الفوتوغرافي في إفريقيا ، وحفظ التراث العام والخاص في السنغال.

received_1217723292434924

وأوضح أنه يتم التحدث عن  الورقيات في غانا، والقاموس الخاص بأحمد كمال باشا والحفاظ عليه بمكتبة الإسكندرية، والمخطوطات التي يتم حفظها في اليمن، حفظ المخطوطات ورقمنتها بالجزائر، وكل ما يخص بالكتابة باللغة العربية ورقمنتها، بالإضافة إلى جلسة تخص رقمنة المخطوطات، والمواجهات التي يمكن ان تلحق الضرر بالمخطوطات.


ويشارك مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية بتقديم ورقة بحثية بعنوان (التوثيق الرقمي لأحد الكنوز المخفية، إحياء قاموس أحمد باشا كمال نموذجًا). تستعرض الورقة البحثية الخطوات الأولية التي اتخذتها مكتبة الإسكندرية للحفاظ على معجم اللغة المصرية القديمة، والذي ألفه أحمد كمال باشا في 22 جزء، وتشمل هذه الخطوات: الاستلام، والترميم، واختيار وسائل العرض المناسبة، والتنقيب في الأرشيف، ثم الدراسة العلمية للقاموس، وإتاحته للجمهور.

received_549004676572526


يضم المؤتمر نخبة من الخبراء الأفارقة والعرب المتخصصون في مجال التراث المكتوب والوثائقي والرقمي، وصناع القرار في المجال الاقتصادي والسياسي، والباحثين والأكاديميين. كما أنه يهدف إلى استضافة الطلاب والمهتمين بالقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني الراغبين في المشاركة في المؤتمر.

من الحجر إلى الكتابة جامعة سنجور وسائل الحفاظ على تراث الكتابة حفظ التراث قاموس أحمد باشا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

أسرة الشاب المقتول على يد ابن عمه في الفيوم: «عايزين حق ابننا» (فيديو)

تحديثات.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء نهاية 28/11/2022

«الإبداع من منصات الحكم».. رؤساء جمهوريات يكتبون الروايات

«حكاية أكلة مونديالى».. جولة داخل مطبخ راقصى السامبا البرازيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم