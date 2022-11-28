الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة سيدة بالإكراه فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، متهمين بالسجن المشدد لـ7 سنوات على خلفية قيامهما بسرقة سيدة عن طريق الإكراه بالطريق العام بمحافظة القاهرة، وقررت مصادرة السلاح الناري والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم، وعمرو سعيد قنديل، وأمانة السر سيد نجاح.

وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "ع.م"، "ب.ع"، وذلك في القضية رقم 2773 لسنة 2022 جنايات قسم شبرا والمقيدة برقم 934 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، لقيامهما بسرقة سيدة بطريق الإكراه، وبث الرعب في نفسها، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وذلك لأنه في يوم 2022/8/1 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة، قام المتهمان بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها "ن.ح." بطريق الإكراه الواقع عليها، وذلك بأن جابا الطرقات بحثا عن فريسة يسلبا مالها مستغلين في ذلك دراجة نارية، وما إن أبصرا ضحيتهما فانتزع الثاني الحقيبة من يدها رغم تشبثها بها فسقطت أرضًا وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي.

كما أحرزا سلاحا أبيض وذخائر نارية "طلقة" خرطوش، مما تستخدم على السلاح الناري.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات متهمين سرقة سيدة الاكراه الطريق العام القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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